AK Parti Sözcüsü Çelik, Meclis'te görüşülen Irak-Suriye tezkeresine karşı çıkanlara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Çelik, Meclis'in takdirine sunulan tezkerenin, Türkiye'nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil ettiğini söyledi.

Bu tezkereye karşı çıkanların, hiçbir şekilde Türkiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti olmadığını belirten Çelik, CHP'nin tezkereye "hayır" oyu verme gerekçelerini de eleştirdi.

"Hayır demek milli güvenliği zaafa uğratmaya bahane üretmektir"

Tezkerenin "süresini" tartışma konusu yapmanın başlı başına bir savrulma olduğunu vurgulayan Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Mantıksız gerekçelerle tezkerelere karşı çıkmaktan bahsetmek ve 'hayır' oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir. Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır."