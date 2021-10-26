Azerbaycan’daki günübirlik ziyaretine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Alibeyli Köyü’nde Zengilan Akıllı Tarım Kampüsü’nün temel atma törenine katıldı. Açılışta Erdoğan ve Aliyev ağaç dikti.

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan için Birinci Ağalı Köyü'nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Milli marşların okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tören mangasını selamladı.