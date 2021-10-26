Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 16:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Birinci Ağalı Köyü'nde resmi törenle karşılandı.
Azerbaycan’daki günübirlik ziyaretine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Alibeyli Köyü’nde Zengilan Akıllı Tarım Kampüsü’nün temel atma törenine katıldı. Açılışta Erdoğan ve Aliyev ağaç dikti.
Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan için Birinci Ağalı Köyü'nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Milli marşların okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tören mangasını selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanıyor.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 26, 2021
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Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Azerbaycan
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