Devletin kurumlarına sızdılar, kendilerine paralel bir devlet düzeni inşa ettiler.

Darbe teşebbüsüne yeltenip halkın iradesine göz diktiler.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da karanlık emellerine ulaşmasına millet dur dedi.

Şimdi ise örgüt dağılma sürecinde. Zira örgütü son dönemde terörist başı Gülen değil, etrafındaki ekip yönetiyor.

Örgüt 4 gruba ayrıldı

Üstelik iddialar bununla da sınırlı değil. Merkezi Pensilvanya'da bulunan terör örgütü 4 gruba ayrıldı.

-Gelenekçiler

Yenilikçiler

-Mustafa Özcan grubu

-Barbarosçular

Grupların başında Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in 80'li yıllardan beri yanında tuttuğu isimler var.

İddialara göre "Gelenekçiler" ya da diğer adıyla mollalar gurubunun başında terör örgütünün sözde yöneticilerinden İsmail Büyükçelebi bulunuyor.

Örgütün devamı için elebaşı Gülen'in zihniyetinin devam ettirilmesini gerektiğini savunuyor.

Gazeteci Nedim Şener, "Onlar daha gelenekçiler. Yani Fetullah Gülen'in söylemlerini tekrar ederek ya da onun açtığı o mankurtlaştırma yolu diyelim, dini falan diye söylemeyelim. O mankurtlaştırma yöntemini kullanan bir grup var. Mollalar grubu. Onlar güya istişareyle örgütü ayakta tutacaklarını zannediyorlar. Ama görüyoruz ki hiç öyle olmayacak. Yani para bir iktidar güç peşinde olanlar bir tarafta. Bu gruplar bir tarafta ve biz örgütün öyle çok uzun vadede olmayacak bir şekilde dağılacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulunuyor.

"Yenilikçiler" olarak anılan grup ise örgütün sözde yönetimini sık sık "zamanın ruhunu yakalayamamakla" suçluyor.

Örgüt elebaşı Gülen'e yönelik doğrudan eleştiride bulunmayan grup, kötü gidişattan "gelenekçileri" sorumlu tutuyor.

"Yenilikçiler" grubunun sözde lideri olarak öne çıkan bir isim şimdilik yok.

Örgütün gizli yapılanmalarının başı: Mustafa Özcan

Örgüt içinde yapılanmaya başladığı iddia edilen bir diğer grup ise Mustafa Özcan grubu. FETÖ'nün sözde yöneticilerinden Mustafa Özcan örgüt içindeki en etkili isimlerden biri. Özcan'ın örgütün gizli yapılanmalarının başında olduğu düşünülüyor.

Terör Örgütünün Türkiye ve Ortadoğu sorumluluğu yaptığı iddia edilen Özcan'ın uzun zamandır örgütün ekonomik gücünü de elinde tuttuğu iddialar arasında…

Öyle ki Özcan'ın ismi terörist elebaşı Gülen'in ardından en çok öne çıkanlar arasında.

Nedim Şener, "FETÖ gibi kült örgütler mistik örgütler bunlar liderine liderin varlığıyla hayatta kalabilirler. Şimdi onun yerine gelecek kim olursa olsun örgütü bu şekilde tutamaz. Mustafa Özcan'ın etrafında toplanmalarının nedeni, para. Bu örgüt para üzerine duruyor. Uluslararası destekle duruyor. Yani tek başına uluslararası destek de örgüt olarak varlığını korumasına yetmez.. Çünkü onu finanse etmeniz lazım. Örgütü bir arada tutmanız lazım. Amaç birliği lazım. Şimdi o amaç birliğini para etrafında koruyacaklarını düşünüyorlar." diyor.

Ve Barbarosçular

İddiaya göre bu grubun başında da uzun zamandır elebaşı Gülen'in yanında bulunan Terör Örgütü'nün sözde yöneticisi Barbaros Kocakurt bulunuyor.

Kocakurt'un örgütün bütün illegal operasyonlarının başında olduğu da iddialar arasında. Barbarosçular ise örgütün kötü gidişatından Mustafa Özcan ve grubunu sorumlu tutuyor.

FETÖ dağılma sürecinde

Taciz, tecavüz, zimmete para geçirme..

Örgüt içinde kendilerine yakın kişilerin önemli yerlere getirilmesi, grupların birbirlerine yönelttikleri suçlamalardan yalnızca birkaçı..

Hepsi aynı yere bağlı olsa da örgüt içindeki ayrışma her geçen gün artıyor.

Şener, "Karşı karşıyalar çünkü birisi birisi Fethullah Gülen'in açtığı mankurtlaştırma yöntemini hala kullanmaya çalışıyor. Onunla işte o mistik öğretiyle örgütü ayakta tutacağını zannediyor. Öteki de para gücüyle ayak tutabileceğini zannediyor. Ve şöyle bir şey var. Kendilerini o kadar bu konuda ikna etmişler ki inandırıcı değil inandırıcılar demiyorum bak. İnandırıcı olduklarını söylemiyorum. O kadar güçlüler de demiyorum. Kendilerini öyle ikna etmişler ki, kendi yaptıkları dualarla falan ayakta kalabileceklerini zannediyorlar. Ama öyle olmuyor işte. Yaptıkları her dua ters kendilerine çarpıyor." diye konuşuyor.

Terör Örgütü elebaşı Gülen'in sağlık durumu tekrar gündemde yer alıyor.

İlerleyen yaşı nedeniyle kaçınılmaz son artık daha sık konuşuluyor.

Yerine şimdilik kimin geçeceği belirsiz.

"Elebaşının ölümüyle örgütteki çözülme ve kopuşlar artacaktır"

Fakat örgütün yapısı nedeniyle Gülen'den sonra dağılacağı öngörülüyor.

TRT Kürdi Kanal Koordinatörü Kemal Gümüş, "FETÖ elebaşının da ölmesiyle beraber bu çözülmenin bu kopuşların daha hızlanacağını tahmin ediyorum. Zira daha şimdiden biz bu tür haberler alıyoruz ki örgüt içerisinde ciddi bir kutuplaşma ve çatışma var terörist başının gitmesiyle ölmesiyle beraber bu hızlanacaktır diye tahmin ediyorum." diyor.

Nedim Şener, "FETÖ kuruluşunda bir istihbarat örgütü olarak kuruldu. Örgütün başındaki gidince dağılacaktır. PKK'dan da farklıdır bakın bu. Çünkü PKK silahlı bir örgüt olarak hayata başladı. Ve şu anda hala silah kullandığı için. Yurt dışından da destek aldığında ayakta kalabiliyor. Elebaşının yakaladığı imralı'da müebbet ceza çekiyor. Ama örgütün yönetici kadrosu tekrar o silahlarla mücadelesini tırnak içinde şeyini eylemlerini, saldırılarını devam ettirebilir. Varlığını koruyabiliyor. Ama fetö öyle değil. FETÖ tamamen bir kişiye bağlı bir istihbarat örgütünden bahsediyoruz. Öyle bir örgüt ki, FETÖ elebaşının, örgütte bilmediği bir şey yok. Sadece yapılan bütün operasyonları bilmiyor. Örgütün elemanlarını da tek tek dinletiyor, izletiyor örgüt elemanlarını da kontrol ediyor. Her şey onda toplanıyor." dedi.

Türkiye'yi o karanlık geceye sürükleyenler yargı önünde hesap verdi.

FETÖ elebaşı Fetulah Gülen de dahil olmak üzere firari örgüt mensupları hakkında da kırmızı bülten çıkarıldı.

Türkiye'nin terörle mücadelesi ise hız kesmeden sürüyor.

Haber: Fahriye Demirci

Kurgu: Ufuk Özenateş