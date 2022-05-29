Haber Giriş: 29 Mayıs 2022 Pazar 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethin yıl dönümünde Ayasofya'da görsel şölen
İstanbul'un fethi kutlamaları akşam saatlerinde de sürdü. İletişim Başkanlığı, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bir etkinlik düzenledi. Gökyüzü video haritalama teknolojisi ile gerçekleştirilen özel gösteri, izleyenleri hayran bıraktı.
Gösterilerde, 1453'te henüz 21 yaşında İstanbul'u fethedip Osmanlı Devleti'ni üç kıtada hüküm süren dünya imparatorluğuna dönüştüren Fatih Sultan Mehmet'in at üstündeki görseli ve fethin sembolleri, gökyüzü video haritalama yöntemiyle Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi üzerinde verildi.
Fethe dair bilgilerin görsellerle zenginleştirildiği coşkulu anlatımda, "Fethin nişanesi Ayasofya'da ezan susmayacak, İstanbul ebediyen Fatih'in adıyla anılacak" ifadesi kullanıldı.
Galata Kulesi
Galata Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen etkinlikte ise İstanbul'un fethini anlatan görseller ışık ve video mapping yöntemi ile kuleye yansıtıldı.
Görsellerin paylaşıldığı kulede Fetih suresi de yer aldı.
Etiketler: İstanbul İletişim Başkanlığı Ayasofya Camii
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