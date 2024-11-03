Fenerbahçe Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetti. İlk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede, Trabzonspor 67'de 2-1'i yakaladı.

Sarı-lacivertliler; 75'te Dzeko ve 90+12'de Amrabat'ın golüyle galibiyete uzandı.

Fenerbahçe, 42'de Fred'in golüyle devreye 1-0 önde girdi.

Trabzonspor, 59 ve 67'de Simon Banza'nın penaltıdan kaydettiği gollerle 2-1 üstünlük yakaladı.

Sarı-lacivertliler, 75'te Edin Dzeko'nun kaydettiği golle skoru 2-2 yaptı.

90+12'de Sofyan Amrabat sahneye çıktı ve Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golü kaydetti. Mücadele Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Karadeniz ekibi 12 puanda kalırken, Fenerbahçe ise puanını 23'e yükseltti.

Fenerbahçe, ligde son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan çıkarmayı başardı.

Sarı-lacivertli forma ile ilk golünü atan Amrabat, kritik Trabzon deplasmanında takımına can veren isim oldu.

Trabzonspor'dan art arda 2. yenilgi

Trabzonspor, bu sezon ligde Göztepe deplasmanının ardından Fenerbahçe'ye de kaybederek art arda iki maçtan da puansız ayrıldı.

Ligde 10. maç sonunda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 12 puanda kalan Karadeniz ekibi, kötü gidişatını da sürdürdü.

Trabzonspor Kulübü, maç içerisinde ve sonrasında 3 ayrı paylaşımda bulunarak karşılaşmanın hakemlerine tepki gösterdi.