Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları yarın oynanacak

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının 8. haftasında bütün maçlar yarın saat 23.00'de başlayacak.

Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelirken Galatasaray deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe, Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Danimarka'nın Herning şehrindeki MCH Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Dördüncü hakem ise Miguel Nogueira olacak.

Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.

Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşadı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, topladıkları 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor.

Tur bileti Fenerbahçe'nin elinde

Fenerbahçe, yarın galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak.

Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek sarı-lacivertliler, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek.

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, ilk 24 sıra dışında kalan ekiplerin alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

Galibiyet Galatasaray'ı büyük oranda ilk 8'e atacak

Galatasaray, yarınki müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak.

Son 16 tur play-off'unu garantileyen sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak. Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt (Almanya), Athletic Bilbao (İspanya), Manchester United (İngiltere), Olimpik Lyon (Fransa), Tottenham (İngiltere), Anderlecht (Belçika) veya FCSB'nin (Romanya) puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray, Hollanda'dan 3 puanla dönmesi durumunda lig aşamasını yüksek ihtimalle ilk 8 sıra içinde tamamlayacak.

Beşiktaş kazanırsa adını play-off'a yazdıracak

UEFA Avrupa Ligi'nde lig tablosunda 24. basamakta yer alan siyah-beyazlı takım, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda hiçbir sonuca bakmaksızın üst tura yükselecek.

"Kara kartal"ın beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da adını play-off'a yazdırması mümkün.

Beşiktaş, Hollanda deplasmanında kaybederse diğer karşılaşmaların sonuçları doğrultusunda yoluna devam edebilecek.

Solskjaer'in takımı tek farklı mağlup olur, Maccabi Tel Aviv de Porto'yu deplasmanda 4 farkla yenerse, siyah-beyazlı ekibin Avrupa macerası son bulacak.

Beşiktaş'ın bir farkla yenilgisi durumunda Ferencvaros, AZ Alkmaar'a en az 5 farklı mağlup olursa, siyah-beyazlı ekip, Macaristan temsilcisini geride bırakacak.

İlk 24 içinde yer almayan takımlardan Porto, evinde en fazla 2 farklı şekilde Maccabi Tel Aviv'e yenilirse, Braga sahasında Lazio'yu yenemezse ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, Beşiktaş bir farkla yenilse de play-off etabına yükselecek.

Avrupa Ligi'nde 9 puanı bulunan Roma, ikinci sırada bulunan Eintracht Frankfurt'a sahasında 7 farklı yenilirse, siyah-beyazlılar tek farklı kaybetse de İtalyan takımını geride bırakabilecek.