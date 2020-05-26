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Fatih Sondaj Gemisi 29 Mayıs'ta yola çıkıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih, 29 Mayıs’ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek" dedi.
Bakan Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi'nin hareket edeceği tarihi sosyal medya üzerinden açıkladı.
Geminin Karadeniz’e geçişi için son hazırlıkların tamamlandığını belirten Dönmez, "Gemimiz, İstanbul Boğaz geçişi için hazır. Fatih, 29 Mayıs’ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek" dedi.
Dönmez son hazırlıklara ilişkin videoyu da paylaştı.
Fatih Sondaj Gemimiz Karadeniz’e geçiş için son hazırlıklarını tamamladı. Gemimiz, İstanbul Boğaz geçişi için hazır.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 26, 2020
Fatih, 29 Mayıs’ta, kutlu fethin yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket edecek. #FatihKaradenizde pic.twitter.com/9b15BgEY0g
Etiketler: son dakika Karadeniz seferi Fatih sondaj gemisiSon Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 16:46
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