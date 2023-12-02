Fatih Erbakan, partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı

Fatih Erbakan, Ankara'da belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu.

Erbakan, şunları söyledi:

"Bu millet, 14 ve 28 Mayıs'ta, bu ülke din düşmanlarının, FETÖ'cülerin, terör odaklarının eline kalmasın diye LGBT'cilerin eline geçmesin diye üzerine düşeni en güzel bir şekilde gerçekleştirdi."

Yeniden Refah Partisi, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, bazı il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.

"87 belediye başkan adayımızı ilan etmiş olacağız"

Genel Başkan Fatih Erbakan, aday tanıtım toplantısında "Bugün bir büyükşehir belediye başkan adayımızı, iki il belediye başkan adayımızı, 61 ilçe belediye başkan adayımızı ve 23 belde belediye başkan adayımızı ilan edeceğiz ve toplamda 87 belediye başkan adayımızı ilan etmiş olacağız" diye konuştu.

Fatih Erbakan, muhalefete de eleştirilerde bulunarak şöyle konuştu:

"Terör örgütlerine para aktaracağım, kaynak aktaracağım diye milletin değil terör örgütlerinin belediye başkanı olmuş belediyeler milletimiz bunların hepsinden bıkıp usanmıştır. LGBT propagandalarına belediye eliyle destek olmak bir ahlak sorunudur."