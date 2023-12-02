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Gündem
AA 02.12.2023 14:32

Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği çalışmasında sona gelindi

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart 2024 seçimleri için işbirliği çalışmasında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki heyetle değerlendirme yapması, ardından heyetin süreci tamamlaması bekleniyor.

Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği çalışmasında sona gelindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yerel seçimde işbirliği çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulan heyet, bugüne kadar 8 toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçen hafta MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yaptığı görüşme sonrası AK Parti heyetine başkanlık eden Genel Başkanvekili Efkan Ala ve konuyla ilgili diğer kurmaylarıyla değerlendirme yapması bekleniyor.

Bu arada gelecek hafta 2 toplantı yaparak süreci tamamlamayı planlayan heyet, böylece işbirliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçeleri netleştirmiş olacak.

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