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DHA 09.11.2023 14:18

Fahri müfettişin yazdığı trafik cezası yargı kararıyla kaldırıldı

Ankara'da veteriner hekim Ercan Türkoğlu'na, iş yerinin bulunduğu caddede ters yönde aracını park ettiği gerekçesiyle fahri trafik müfettişi tarafından delil ve ispat olmadan yazdırılan 4 bin liralık trafik cezası, yargı kararıyla kaldırıldı.

Fahri müfettişin yazdığı trafik cezası yargı kararıyla kaldırıldı

Veteriner hekim Ercan Türkoğlu, iş yerinin bulunduğu caddede fahri trafik müfettişi tarafından, Kara Yolları Kanunu'nun 'Tek yönlü yolda ters yönde araç kullanılması ya da ters yönde araç park edilmesi halinde trafik cezası uygulanır' maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle uygulanan 4 bin liralık cezayı yargıya taşıdı.

Türkoğlu, söz konusu ceza tutanağının herhangi bir fotoğraf veya delil olmadan düzenlendiğini, daha önce de aynı kişi tarafından benzer bahanelerle hakkında ceza tutanakları hazırlandığını ileri sürerek, söz konusu cezanın iptalini talep etti.

Yargıdan iptal kararı

1'nci Sulh Ceza Hakimliği, idari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiilinin, bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller ile fiilin işlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklanmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Hakimlik, aksi halde kamu otoriteleri tarafından tek taraflı gıyaben veyahut vicahen tutulan tutanakların, alınan kararların hukuka uygunluk karinesinden yararlanabilmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Hakimlik kararında, fahri trafik müfettişlerinin eylemden haberdar oldukları andan itibaren Türkçe gramer ve mantık kurallarına uygun olarak eylemi tutanak altına almaları ve imkanlar elverdiği ölçüde elektronik cihazlarla kayıt yapmaları gerektiğine işaret ederek, itiraza konu trafik idari yaptırım karar tutanağının hukuka aykırı düzenlendiğini belirtti ve idari para cezasının kaldırılmasına karar verdi.

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