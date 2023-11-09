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TRT Haber 09.11.2023 14:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi

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Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Reisi
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