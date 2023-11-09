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09.11.2023 14:07
, 09.11.2023 14:09
SON GÜNCELLEME
09.11.2023 14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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Recep Tayyip Erdoğan
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