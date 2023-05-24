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Gündem
TRT Haber 24.05.2023 14:22

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu millet, terör örgütlerinin destek açıkladığı bir cumhurbaşkanı adayına şahit oldu." dedi. Bu açıklamaların Cumhurbaşkanı adayı tarafından reddedilmediğine dikkati çekti.

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen Büyük Türkiye Vizyonu Paneli'nde konuşan Altun, Millet ittifakının cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

İçinde bulunulan seçim sürecinde terör örgütlerine umut vaat eden bir muhalefet çizgisinin var olduğunu gördüklerini ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Maalesef bu millet, terör örgütlerinin kendisine destek açıkladığı bir cumhurbaşkanı adayına da şahit oldu. İşin hazin yanı ise bunlardan, 'Bizim terör örgütlerinin desteğine ihtiyacımız yok. Biz bu açıklamalardan beriyiz' gibi bir reddiyeyi de duymadık, duyamadık.

Terör örgütünün ve onun siyasi uzantısının söylemlerinin bir muhalefet partisi ve onun cumhurbaşkanı adayınca dillendirilmesi, Türk demokrasisine kara bir leke olarak geçti. Bu işbirliği ortaya döküldüğünde ise sarıldıkları yalanlarla, dezenformasyonlarla ve hatta iftiralarla, siyaset sahnesini kirletmeye çalıştılar. 

"Millet 14 Mayıs'ta cevabını verdi"

Ancak milletimiz terör örgütleriyle beraber seçim kampanyası yürütenlere cevabını 14 Mayıs'ta verdi ve inanıyoruz ki 28 Mayıs'ta da çok güçlü bir şekilde vereceği cevapla böyle bir tabloyu asla kabul etmediğini ve etmeyeceğini bir kez daha gösterecektir.

Altun, 16 Mart'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı zirvesindeki liderlerin açıklamalarını hatırlattı.

"Hiç kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Dünyasına yaptığı hizmetleri perdeleyemez" dedi. 

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Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu
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