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Gündem
TRT Haber 14.05.2024 12:22

Fahrettin Altun'dan Ayten Gökçer için taziye mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun hayatını kaybeden oyuncu Ayten Gökçer için taziye mesajı yayımladı.

Fahrettin Altun'dan Ayten Gökçer için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Ayten Gökçer’in vefat haberini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

 

Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Ayten Gökçer yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Ayten Gökçer'in cenazesi yarın öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na, eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

Usta sanatçı 26 Ocak 1940'ta İstanbul’da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarının bale bölümüne 1953'te giren sanatçı, 1958'de Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer aldı.

Gökçer, sinemaya 1965'te “Taçsız Kral” filmiyle başladı. Bir süre sonra sinemadan daha çok tiyatroya yönelen ünlü isim, "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı müzikalde başrol "Hürmüz"ü canlandırdı.

Kariyeri boyunca birçok ödüle değer bulunan sanatçı, 1988'de Devlet Sanatçısı unvanına sahip oldu.

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