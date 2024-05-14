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Gündem
AA 14.05.2024 12:07

Emine Erdoğan Tekirdağ'da okul bahçesinde çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tekirdağ'daki bir ilkokulun bahçesinde kompost gübreyle çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti.

Emine Erdoğan Tekirdağ'da okul bahçesinde çilek yetiştiren öğrencileri tebrik etti

Erdoğan, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının "Tekirdağ'da öğrenciler okullarında yaptıkları kompost gübreyle çilek yetiştiriyor" başlıklı haberini alıntılayarak, şu ifadeleri paylaştı:

"Tekirdağ'da Ticaret Borsası İlkokulunun bahçesinde, minik ellerin emeğiyle filizlenen bir mucize var. Bu mucizenin emektarları hepimize, kompostun sürdürülebilir bir çözüm olduğunu, toprağa hayat verdiğini ve gelecek nesiller için daha sağlıklı bir dünya oluşturduğunu ispatlıyor. Bu anlamlı projeyi hayata geçiren eğitimcilerimizi ve doğayla uyumlu bir yaşamı benimseyen sevgili öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum."

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