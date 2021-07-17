Fahrettin Altun'dan Adalet Divanı'na başörtüsü tepkisi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Adalet Divanı’nın şirketlerin çalışanlarına yönelik başörtüsü yasağı getirebileceği yönündeki kararına tepki gösterdi. Altun, "İnsan haklarını ayaklar altına alan bu kararı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek yargı organı olan mahkeme tarafından alınan şirketlerin çalışanlarına yönelik başörtüsü yasağı getirebileceği yönündeki kararla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Altun, kararı, "Faşizmin hukuki zemine taşınması" olarak niteledi.
Fahrettin Altun, "Bu yanlış karar, ırkçılığa meşruiyet kazandırma girişimidir. Avrupa, karanlık tarihinden kaçmak yerine onu kucaklamaya çalışıyor. İnsan haklarını ayaklar altına alan bu kararı kınıyoruz" ifadesini kullandı.
It is unbelievable that fascism just spread to the courts.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 17, 2021
This wrong decision is an attempt to grant legitimacy to racism.
Instead of denouncing its dark past, Europe now seeks to embrace it.
We condemn this ruling, which infringes on human dignity. https://t.co/dB68YpdL83