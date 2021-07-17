Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek yargı organı olan mahkeme tarafından alınan şirketlerin çalışanlarına yönelik başörtüsü yasağı getirebileceği yönündeki kararla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Altun, kararı, "Faşizmin hukuki zemine taşınması" olarak niteledi.

Fahrettin Altun, "Bu yanlış karar, ırkçılığa meşruiyet kazandırma girişimidir. Avrupa, karanlık tarihinden kaçmak yerine onu kucaklamaya çalışıyor. İnsan haklarını ayaklar altına alan bu kararı kınıyoruz" ifadesini kullandı.