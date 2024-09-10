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Gündem
TRT Haber 10.09.2024 18:01

Fahrettin Altun: Türkiye için bağımlılıklara karşı mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çocuklarımızın, gençlerimizin dijital teknolojileri ve medyayı etkin ve faydalı biçimde kullanabildiği, evlatlarımızın ekranın esiri olmadığı bir Türkiye için bağımlılıklara karşı mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun: Türkiye için bağımlılıklara karşı mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandığını açıkladı.

Altun, toplantının tüm bağımlılık çeşitlerine karşı verdikleri mücadelenin güçlenerek devam etmesine vesile olacağına inandığını vurguladı:

"Ekran bağımlılığı, dijital bağımlılık, teknoloji bağımlılığı olarak da adlandırılan siber davranışların aşırı ve zararlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, çağımızın mücadele edilmesi gereken önemli bağımlılık türlerindendir."

 

"Bağımlılığı başlamadan durdurmak önemli"

Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı ve ilgili diğer kurumlar olarak dijital teknolojilerin beraberinde getirdiği zararlı unsurlardan çocukları, gençleri ve aileleri korumak için çabalarını sürdürdüklerinin altını çizdi:

"Her türden bağımlılığa karşı mücadelede sahip olduğumuz önemli bir silah olan medyayı etkin bir şekilde kullanırken, teknolojinin bağımlılık oluşturan zararlı yönlerini de millet olarak etkin bir şekilde elimine etmemiz gerekmektedir. Bu kapsamda koruyucu ve önleyici yaklaşımla yapılan eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına sivil toplumun, özel sektörün ve vatandaşlarımızın katılımı ve katkısı, bağımlılığı başlamadan durdurmak açısından oldukça önemlidir.

Çocuklarımızın, gençlerimizin dijital teknolojileri ve medyayı etkin ve faydalı biçimde kullanabildiği, evlatlarımızın ekranın esiri olmadığı bir Türkiye için bağımlılıklara karşı mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz. Bağımlılığa değil, yaşama sarıl!"

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Dijital Çağ Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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