Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fahrettin Altun: Terör örgütleri ve destekçilerinden hesap soracağız
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İletişim Başkanı Altun, "Masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren terör örgütü YPG/PKK saldırılarına karşı güvenlik güçlerimiz misliyle karşılık vermektedir" açıklamasını yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sivil, asker, polis, öğretmen, kadın, çocuk ayrımı gözetmeden hedef alan terör örgütü YPG/PKK'yı lanetlediklerini belirtti.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 5 roket sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Altun, şunları kaydetti:
"Masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren terör örgütü YPG/PKK saldırılarına karşı güvenlik güçlerimiz misliyle karşılık vermektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu operasyonlarımız devam edecektir. Terör örgütleri ve destekçilerinden hesap soracağız."
Fahrettin Altun, paylaşımında "#Hesapzamanı" etiketine de yer verdi.
Etiketler: Fahrettin Altun
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