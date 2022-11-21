Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 13:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teröristlerden saldırıların hesabı soruluyor
[Fotograf: TRT Haber]
Milli Savunma Bakanlığından, terör örgütü PKK/YPG'nin sınır hattındaki saldırılarına ilişkin, `TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor` açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi.
Bakanlıkğın açıklamasında, "Çocuk, yaşlı; öğrenci-öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren, okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), saldırılara misliyle karşılık verildiği vurgulandı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terör Örgütü
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