Fahrettin Altun: Kalan tüm terörist liderleri ortadan kaldırmanın zamanı geldi27 Ekim 2019 Pazar 15:19 - Son Güncelleme 27 Ekim 2019 Pazar 15:30
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Müttefiklerimizle birlikte terörizmle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kalan tüm terörist liderleri ortadan kaldırmanın zamanı geldi." dedi.
ABD'nin dün gece İdlib'e yönelik düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölmüş olabileceği idda edildi.
Milli Savunma Bakanlığı da, ABD askeri makamlarının operasyon öncesi Türkiye ile bilgi alışverişinde bulunduğunu açıkladı.
Bu gelişmelerden sonra İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, "Kalan tüm terörist liderleri ortadan kaldırmanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
Altun açıklamasında şunları kaydetti;
"Müttefiklerimizle birlikte terörizmle mücadele etmeye devam edeceğiz. Kalan tüm terörist liderleri ortadan kaldırmanın zamanı geldi."
Kaynak: TRT Haber