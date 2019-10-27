Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin detaylı biçimde değerlendirildiği kaydedildi.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konuların da ele alındığı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Cumartesi günü Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile biraraya gelmişti. Görüşmede, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın yanısıra ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlar ele alınmıştı.

Kaynak: TRT Haber