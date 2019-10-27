Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel telefonda görüştü27 Ekim 2019 Pazar 15:22 - Son Güncelleme 27 Ekim 2019 Pazar 15:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin detaylı biçimde değerlendirildiği kaydedildi.
Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konuların da ele alındığı belirtildi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Cumartesi günü Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile biraraya gelmişti. Görüşmede, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın yanısıra ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlar ele alınmıştı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: recep tayyip erdoğan Angela Merkel