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Gündem
TRT Haber 29.10.2024 14:47

Fahrettin Altun: Her türlü tehditle mücadelemizi sürdüreceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşımak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan her türlü tehditle mücadelemizi de sürdüreceğiz" dedi.

Fahrettin Altun: Her türlü tehditle mücadelemizi sürdüreceğiz
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Altun, mesajında şunları kaydetti:

101 yıl önce, adeta imkansızı başaran bir milletin destanı yazıldı. 29 Ekim, büyük zorluklar içinde verilen bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı, bağımsızlık aşkının sonsuzluğa kadar uzandığı bir destandır. 29 Ekim, birlik ve beraberliğimizin, ilk günkü kararlılığımızın simgesi haline gelmiş çok özel bir gündür. Bugün, büyük bir heyecanla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

"Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmakta kararlıyız"

Bizler, ecdadımızın bize emanet ettiği bu büyük mirası korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmakta kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen tarihi atılımlar, mega projeler ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuz gelecek yüzyılımızın temellerini atmakta, hedeflerimiz yolunda motivasyonumuzu güçlendirmektedir.

Ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşımak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan her türlü tehditle mücadelemizi de sürdüreceğiz. Bununla birlikte bugün insanlık olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz, yalnızca bölgemizde değil küresel boyutta da barışın ve adaletin tesis edildiği bir dünya için çalışacağız.

Bu duygularla milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelemize can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. 

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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