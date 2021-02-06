Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 10:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fahrettin Altun: Halk iradesinin sansürlenmesi kabul edilemez
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez." dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit olunduğunu söyledi.
İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:
Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez.
Küresel sömürü düzeninin bir başka faaliyet kolu olan bu platformlar “zihin ve değerler sömürüsünde” üzerine düşeni çok iyi yapmaktadır. Bu keyfîliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz.
Etiketler: Fahrettin Altun Sosyal Medya Twitter
Son Haberler
- 10:35
- 10:27
- 10:22
- 10:09
- 10:24
Sıradaki Haber
Yiyecek-içecek sektörüne verilecek ciro kaybı desteği Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz