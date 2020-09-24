İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı'nda konuştu.

"Adil, kalıcı bir çözümün birlikte bulunması şarttır"

Altun, Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümü için diyalog vurgusu yaptı.

"Gerilimi mutlaka düşürmeliyiz" diyen Altun, sorunun kalıcı ve adil bir şekilde çözülmesinin şart olduğunu söyledi:

"Sömürgeci bazı yöneticiler idareler kendi imparatorluklarının doğum yeri olarak Doğu Akdeniz'i düşündüler. Başkaları dünya çapında önemli bir nokta olarak kabul ettiler. Türkiye için bizim için vatanımızı temsil eden bir nokta Doğu Akdeniz.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde diyalog ve diplomasi üzerinde öncelikle durmaktayız. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, Sayın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Almanya Şansölyesi Merkel sayesinde diyaloğa şans verdik. Böylece Yunanistan ile bu konuda bir masa etrafına oturabildik. Diplomaside bu çok önemli. Bu zor dönemde bunun arkasında durmaktayız. Adım atarken bu gerilimi mutlaka Doğu Akdeniz bölgesinde düşürmeliyiz. Bununla birlikte adil, kalıcı bir çözümün birlikte bulunması şarttır."