Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitinginde okuduğu şiire ilişkin, "Bu da vesayetçilere, demokrasi ve Türkiye düşmanlarına dert olsun." ifadesini kullandı.

Bu da vesayetçilere, demokrasi ve Türkiye düşmanlarına dert olsun... pic.twitter.com/UBH2Wod3BT — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 7 Mart 2019

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Siirt'te okuduğumuz bir şiirden dolayı hapis cezasına çarptırılarak siyasi hayatımızın bitirilmek istendiği dönemleri gördük. Bu meydanda okudum o şiiri ve o şiiri okudum diye bizi içeri aldılar" ifadeleriyle hatırlattığı ve "Minareler süngü, kubbeler miğfer/ Camiler kışlamız, müminler asker." dizelerini okuduğu şiirin videosunu yayımladı.

Altun paylaşımında, "Bu da vesayetçilere, demokrasi ve Türkiye düşmanlarına dert olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA