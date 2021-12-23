Vatandaşın sorunların çözümünde ilk başvurduğu adreslerden biri olan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ilgi her geçen gün artıyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yıl sonu itibarıyla 6 milyonun üzerinde başvuruya ulaşmış olunacağını söyledi.

"Devlet vatandaşının emrindedir, hizmetindedir"

CİMER'in sorunları çözmede önemli bir rolünün olduğunu ifade eden Altun, "Devletin en önemli görevi milletin yanında olmak, vatandaşın sorunlarını çözmektir. CİMER, devletin milletin sorununu çözmesinin en somut örneklerinden ve en iyi işleyen mekanizmalarından biridir. Ne yazık ki bu ülkede geçmişte devlet millet ilişkilerinde vatandaş aleyhine bir hiyerarşi söz konusuydu. Hamdolsun bugün böyle bir ülkede değiliz. Bugün devlet vatandaşının emrindedir, hizmetindedir" açıklamasını yaptı.

"CİMER'e olan ilgi her geçen gün artıyor"

CİMER'e olan ilgiyi rakamlarla anlatan Altun, şunları söyledi:

"CİMER'e olan ilgi her geçen gün artıyor. 2020 yılında toplamda 5 milyon 900 bin başvuru aldık. Bu yılı tamamladığımızda 6 milyon üzerinde bir başvuru almış olacağız."

"75 bin teşekkür aldık"

CİMER platformunu yeni özelliklerle geliştirmeye devam edeceklerinin altını çizen Altun, "CİMER'e yeni fonksiyonlar kazandırma yönünde de bir gayret içerisindeyiz. Kamu kurumlarımızın ortaya koyduğu performansları, başarılı projeleri halkımızın, vatandaşlarımızın takdir etmesi, motivasyon açısından önemlidir. Bu motivasyon imkanını sağlamak üzere CİMER'e teşekkür bölümü de ekledik. Bu sayede geçtiğimiz yıl 75 bin teşekkür aldık. Teşekkür bir ikramdır ve vatandaşımızın devletine bu ikramını CİMER vasıtasıyla yapabildiğini gördük. Bundan da mutluyuz" diye konuştu.

"Yönetime katıl" uygulaması

İletişim Başkanı Altun, platformdaki diğer bir yeniliği de katılımcılara anlattı. "Yönetime katıl" uygulaması ile devlet politikalarının vatandaşın görüşleri ile şekillendiğini söyledi:

"Bu sayede vatandaşlarımızın en üst mecradaki politika yapıcılar ile bir araya gelmesi ve politika yapım süreçlerine aktif bir şekilde katılmalarını sağladık. Bu katılımcı demokrasinin ta kendisidir."



Programda katılımcılara hitap eden RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de,

CİMER ile ilgili vatandaşlardan aldığı olumlu geri dönüşleri paylaştı.

Şahin, "Vatandaşımız bize elinde kağıtla geliyor, diyor ki, 'Sayın cumhurbaşkanımızdan bana bir cevap geldi.' Böyle bir iletişim şekli dünyada belki de sayılıdır" dedi.