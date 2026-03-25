Gündem
TRT Haber 25.03.2026 13:17

Evlenecek gençlere 250 bin lira faizsiz kredi desteği

"Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında verilecek kredinin üst limiti Ocak 2026 itibarıyla 250 bin liraya yükseltildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, projenin detaylarını hatırlattı. Gençleri, faizsiz evlilik kredisine başvurmaya davet etti.

“Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında sağlanan faizsiz kredi desteği üst limiti bu yıl artırıldı. Daha önce 150 bin lira olan destek, yılbaşından itibaren 250 bin lira olarak uygulanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençleri bu imkandan yararlanmaya çağırdı.

Evlenecek çifte verilecek kredi tutarı gençlerin yaşına göre belirleniyor. Her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin liraya kadar destek sağlanıyor. Birinin 26-29 yaş arasında olması durumunda ise bu tutar 200 bin lira olarak uygulanıyor.

Krediye kimler başvurabiliyor?

Destekten yararlanmak için başvuru tarihinde üzerine kayıtlı taşınmaz bulunmamak ve son 6 aylık toplam gelirin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması şartı aranıyor.

Ayrıca daha önce bu proje kapsamında kredi kullanılmamış olması gerekiyor. Resmi nikah tarihine en az 2, en fazla 6 ay kala başvuru yapılabiliyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden ya da “ailegenclikfonu.aile.gov.tr” adresinden alınıyor. Projeyle, gençlerin evlilik sürecinde ekonomik olarak desteklenmesi hedefleniyor. 

Sıradaki Haber
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:36
24 ilde DEAŞ operasyonu: 88 gözaltı
13:34
Meta, "çocuk güvenliği" davasında 375 milyon dolar para cezası ödeyecek
13:30
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı: ABD'nin Lincoln gemisi füze menziline girdiğinde hedef alınacak
13:32
Genç çiftlere bu ay 660,9 milyon lira ödeme yapıldı
13:11
İran Meclis Başkanı: Bölgede ABD'nin hareketlerini ve asker konuşlandırmalarını yakından takip ediyoruz
13:30
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında teknik ve lojistik destek sözleşmesi imzaladı
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti baharın gelişiyle hareketlenmeye başladı
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti baharın gelişiyle hareketlenmeye başladı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA 4x4 göreve başladı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA 4x4 göreve başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ