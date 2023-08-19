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Gündem
TRT Haber 19.08.2023 14:13

Evlat nöbetindeki 2 aile daha çocuğuna kavuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 günde iki ailenin daha evladına kavuştuğunu duyurdu.

Evlat nöbetindeki 2 aile daha çocuğuna kavuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Diyarbakır Annelerinin cesaretleri, ferasetleri, dimdik duruşlarıyla sağır ve kör olmayan tüm kalplere örnektir. Onların yüreği Diyarbakır Surları kadar güçlüdür" ifadelerine yer verildi.

Son 2 günde iki anne daha evladına kavuştu.

Evlat nöbetinin 1446. günü, N.K. isimli terör örgütü mensubu ikna çalışmaları sonucu Habur Kara Hudut Kapısı’ndan teslim oldu. Annesi ve ailesine kavuştu.

Evlat nöbetinin 1447. günü ise F.U. isimli terör örgütü mensubu Şanlıurfa Akçakale Sınır Kapısından teslim olarak annesi ve ailesiyle buluştu.

Diyarbakır Annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 45 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahraman ordumuz, kahraman güvenlik güçlerimiz, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla beraber terörün başını ezeceğiz"

 

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