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Gündem
TRT Haber 29.08.2023 16:31

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7 olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu" ifadelerine yer verildi.

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Terör Örgütü Terörle Mücadele Suriye Fırat Kalkanı Harekatı
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