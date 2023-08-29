Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7 olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu" ifadelerine yer verildi.