Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier, 10 Kasım’da eşiyle birlikte Büyükada’daki evlerinden ayrıldı. Beyoğlu Kemankeş Mahallesi’ndeki ev ve iş yeri olarak kullandığı binaya geldi.

Mesurier, sabah saatlerinde, kaldıkları binanın önünde ölü bulundu. Mesurier'in ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, ölüm nedeni "yüksekten düşme, genel beden travmasına bağlı ölüm" olarak belirlendi. Kimya İhtisas Dairesinin tamamladığı toksikolojik incelemelerde de, Mesurier'in bedeninde başka birine ait DNA'ya rastlanmadı.

Mesurier'in evindeki aramalarda bulunan dijital materyaller de Siber Suçlar Şube Müdürlüğündeki bilişim uzmanları tarafından tek tek inceleniyor.

Eski İngiliz istihbarat subayının ölümünde şüphe, soruşturma sonucu giderilecek.

Kaynak: TRT Haber