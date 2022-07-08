94 yaşında vefat eden Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

İlter Türkmen için Teşvikiye Camiinde resmi tören düzenlendi.

Yakınları ve sevenleri Türkmen'in ailesini bu acı günde yalnız bırakmadı.

[Fotoğraf: AA]

İlter Türkmen'in eşi Füsun Türkmen ve oğlu Güner Türkmen taziyeleri kabul etti.

Eski Bakan İlter Türkmen'in naaşı törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Çarşamba günü vefat en İlter Türkmen Büyükelçilik görevinde de bulunmuş, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak Türkiye'yi temsil etmişti.