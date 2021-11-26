40'ıncı hükümette Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan, 13'üncü,14'üncü, 15'inci ve 16'ncı dönem Sakarya Milletvekili olan Hayrettin Uysal, Ankara'da dün akşam hayatını kaybetmişti. Uysal için TBMM'de tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CHP grup başkan vekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta ve milletvekilleri katıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. 1 çocuk babası Hayrettin Uysal, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.