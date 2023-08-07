Erkin Koray hayatını kaybetti

Kanada'da yaşayan Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erkin Koray'ın akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.

Koray'ın ölüm haberini kızı Damla Koray duyurdu.

Bakan Ersoy'dan başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden Erkin Koray için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy mesajında, "Anadolu Rock müziğinin usta ismi, Cemalim, Fesuphanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'dan taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Koca mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Müziğin efsane isimlerinden Erkin Koray’ı, akciğerlerindeki rahatsızlık ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Erkin Koray, müziğiyle bir hayat boyu bizi bize anlatmanın en iyi yolunu aradı. Şaşkın, Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi parçalarıyla o gök kubbemizde baki kalacak bir sestir"

Müzik eğitimine çocuk yaşlarda başladı

İstanbul'da 1941'de doğan Erkin Koray, müzik eğitmenliği yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendikten sonra gitar dersleri aldı.

Koray, arkadaşlarıyla 1950'li yıllarda kurduğu "Erkin Koray ve Ritimcileri" grubunda dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı.

Lise eğitiminin ardından 1960'lı yıllarda amatör olarak müzik çalışmalarını sürdüren Koray, askerden sonra gittiği Almanya'da "The Hiccups" isimli grupta 2,5 yıl gitarist olarak yer aldı.

Profesyonel çalışmalarına solo devam eden Koray, 1966'da İngilizce şarkılardan oluşan 45'lik plak çıkardı, fakat plağın çok satmamasından ötürü bundan sonraki şarkılarını Türkçe yapmaya karar verdi.

"Kızları da Alın Askere" ile meşhur oldu

Koray'ın 1967'de piyasaya sürülen ve "Kızları da Alın Askere" ile "Aşk Oyunu" parçalarının yer aldığı 45'lik, ünlü müzisyenin Türkiye çapında tanınmasını sağladı.

Koray, 1969'da kurduğu "Yeraltı Dörtlüsü" grubuyla yeraltı müzik akımının öncülüğünü yaptı. Bu grubunda Jethro Tull, Pink Floyd ve Cream gibi gruplardan şarkılar uyarladı.

Daha sonra Almanya'da tanıştığı bas gitarist Jerzy Ziembrowski ile 1971'de "Super Group" adlı psikadelik rock grubunu kuran Koray, 1973'te müzik çalışmalarına solo devam etme kararı aldı.

Solo çalışmaları kapsamında 1973'ten 1999'a kadar 15 albüm piyasaya süren Erkin Koray, "İlla Ki", "Deli Kadın", "Tek Başına", "Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Arapsaçı", "Fesupanallah", "Şaşkın", "Sevince" ve "Yalnızlar Rıhtımı" gibi kendi bestelediği şarkıların yanında "Cemalim" ve "Köprüden Geçti Gelin" gibi uyarlamalarıyla dikkati çekti.

Vefatından bir ay önce yeni albüm müjdesi verdi

Ünlü sanatçı 7 Temmuz'da sosyal medya hesabında, yeni bir albüm piyasaya süreceğini duyurmuştu.

Türk rock müziğinde çok sayıda yeni kuşak gruba ilham kaynağı olan Erkin Koray, İsrailli heavy metal grubu Orphaned Land tarafından "Türk rockının babası" olarak nitelendiriliyordu.

Koray ayrıca, Orhan Gencebay ile elektro bağlama üreterek Türk müziği tarihine geçti.