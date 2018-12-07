Ergenekon savcısı Ercan Şafak'a FETÖ üyeliğinden 9 yıl 4 ay hapis

FETÖ'nün kumpas davaları olarak gösterilen, "Ergenekon", "Balyoz" ve "Poyrazköy" davalarının savcılarından Ercan Şafak'ın yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ercan Şafak katıldı.

Savunmasında suçsuz olduğunu iddia eden Şafak, beraat ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ercan Şafak hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Heyet Şafak hakkında "Anayasayı ihlal", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise beraat kararı verdi.

3 kez ağırlaştırılmış hapsi isteniyordu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve tutuklanarak cezaevine gönderilen eski "Ergenekon", "Balyoz" ve "Poyrazköy" davalarının savcılarından Ercan Şafak hakkında hazırlanan iddianamede, "Anayasayı ihlal", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu.

Kaynak: DHA