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Madencilik faaliyetlerini kapsayan kanun teklifi TBMM’ Başkanlığına sunuldu

Türkiye'deki madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesini ve madenlerden elde edilen katma değerin ülke içerisinde kalmasını hedefleyen kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

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Madencilik faaliyetlerini kapsayan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

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