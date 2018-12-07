Türkiye'deki madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesini ve madenlerden elde edilen katma değerin ülke içerisinde kalmasını hedefleyen kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
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Madencilik faaliyetlerini kapsayan kanun teklifi TBMM’ Başkanlığına sunuldu