Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 10:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından Van’da 480 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu” başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van ilinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 (Van/Çatak - Acarlar) Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu” başlatıldı.
Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinden oluşan 4 Tabur 480 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları'nın, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.
Etiketler: Eren Operasyonları Terörle Mücadele Van
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