Terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta "Eren Abluka Sonbahar Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi" operasyonu başlatıldı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 9 tabur, 67 operasyonel tim ve 871 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.