İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Beytüşşebap Markoz Deresi Bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle operasyon yapıldığı belirtildi.

Hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.