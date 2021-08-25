Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren-13 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonlarında 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Beytüşşebap Markoz Deresi Bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle operasyon yapıldığı belirtildi.
Hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Eren Operasyonları Terörle Mücadele
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