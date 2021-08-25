Mehmetçikten Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan komandoların, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, Şırnak Beytüşşebap Markoz Deresi Bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle operasyon yapıldığı belirtildi.

Hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.