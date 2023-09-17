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Gündem
TRT Haber 17.09.2023 17:05

Erdoğan'ın ilk programı Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta bir dizi temasta bulunacak. Erdoğan, ilk olarak Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin düzenleyeceği akşam yemeğine katılacak.

Erdoğan'ın ilk programı Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta salı günü başlayacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi bir dizi programa katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine iştirak edecek. Pazartesi günü de Concordia Zirvesi'nde konuşacak.

Erdoğan'ın ilk programı Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nde

Erdoğan, salı günü ise 78'inci BM Genel Kurulu toplantısına katılacak. Konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşı ve Tahıl Koridoru Anlaşması'yla ilgili önemli mesajlar verecek.

Çok sayıda ikili görüşme yapması bekleniyor

Cumhurbaşkanı'nın New York'ta çok sayıda ikili görüşme de yapması bekleniyor.

Çarşamba günü ise Türk-Amerikan İş Konseyi 13'üncü Türkiye Yatırım Konferansı'nda iş insanlarıyla buluşacak.

Türkevi'nde sevgiyle karşılandı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak 'TC-TRK' ile TSİ 00.25'te ABD'nin New York şehrine gitmişti.

Erdoğan'ı Türkevi önünde coşkulu bir kalabalık karşılamıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi Binası'nın önünde sevgi gösterileri ile karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi Binası'nın önünde sevgi gösterileri ile karşılandı

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