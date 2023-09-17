Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 23 adreste yapılan aramalarda 17 DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.
Yakalanan şahıslardan 5’i tutuklanırken, 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan, şahısların adreslerinde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silaha ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya paylaşımında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı
ADANA’DA DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONDA 1️⃣7️⃣ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 17, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü #Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23 adreste yapılan aramalarda 1️⃣7️⃣ DEAŞ Terör örgütü mensubu yakalandı; 5️⃣’i tutuklandı, 1️⃣2️⃣’si hakkında Adli Kontrol… pic.twitter.com/BYzWCpIUtW