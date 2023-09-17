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Gündem
TRT Haber 17.09.2023 16:22

Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'inin tutuklandığını açıkladı.

Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 23 adreste yapılan aramalarda 17 DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Yakalanan şahıslardan 5’i tutuklanırken, 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan, şahısların adreslerinde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silaha ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı

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Adana Ali Yerlikaya DEAŞ
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