ASECAP DAYS 2023 Zirvesi İstanbul'da başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de ilk defa düzenlenen "ASECAP DAYS 2023" zirvesine Bakan Uraloğlu da katılacak.

Türkiye'den tam üye olarak kabul edilen ilk ve tek işletme olan ICA'nın ev sahipliğinde 19-20 Eylül'de gerçekleştirilecek zirvede, otoyol işletmecilerini ve kara yolu taşımacılığını etkileyen kritik konular ele alınacak.

ASECAP Başkanı Josef Fiala ve ASECAP Genel Sekreteri Malika Seddi'nin konuşma yapacağı etkinlikte, altyapı operatörlerini ilgilendiren bir dizi oturum düzenlenecek. Bu oturumlar arasında "Kapsamlı Mobilite için Yenilikçi Finansman Modelleri", "Sürdürülebilir Varlık Yönetimi ve Proje Teslimi Modelleri", "Altyapı Projelerinin Dayanıklılığı", "Yol Güvenliğinde İnovatif Yaklaşımlar" ve "Dekarbonizasyon ve Yeşil Mutabakat Anlaşmaları için Otoyol Altyapısı" gibi başlıklar bulunuyor.

Türkiye'den de önemli isimlerin katılacağı etkinlik, "Türkiye'de Elektrikli ve Otonom Araçların Gelişimi" ve "Taşımacılık ve Yeşil Lojistiğin Sürdürülebilir Finansmanı" gibi oturumları da içerecek.

Sektördeki gelişmeler tartışılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Abdulkadir Uraloğlu, böylesi önemli bir zirvenin Türkiye'nin 100. yılında düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Zirvede sektördeki gelişmelerin tartışılacağına işaret eden Uraloğlu, "İstanbul'daki zirvede kara yolu taşımacılığı masaya yatırılacak." ifadesini kullandı.

ASECAP Genel Sekreteri Malika Seddi de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, kuruluşun 50. yaşını ASECAP DAYS 2023 İstanbul etkinliğiyle taçlandırmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

COVID-19 salgını ve ardından gelen Ukrayna'nın işgaline karşın dünyanın karbonsuzlaşma hedefinden vazgeçmeyeceğini gösterdiğini vurgulayan Seddi, "Avrupa Birliği ülkeleri, birliğin ortaya koyduğu 2050 hedeflerini gerçekleştirmek için alternatif yakıt sistemlerinden, yeni regülasyonlara, değişimin gerektiği tüm alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Sıfır karbon hedefinin bir diğer önemli başlığını ise 'ulaşım' oluşturuyor. Alternatif yakıt teknolojilerinden ve yeni toplu taşıma uygulamalarından bahsediyoruz. Tüm bu çözümlerin gerçekleştirilebilmesi için ise altyapı projelerimizin 'gelecek araçlara ve çözümlere' uygun olması gerekiyor. ASECAP burada, karbonsuzlaşma hedefi için köprü, tünel ve otoyol işletmecilerinin neler yapması gerektiğini belirliyor, başarılı örnekleri paylaşarak bilginin yayılmasını sağlıyor ve karşılaşılacak sorunlar üzerine tüm paydaşlarla ortak çalışmalar yürüterek bugünden geleceği tasarlamaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar ise ASECAP'ın Avrupa'daki özel otoyol işletmecilerini buluşturan çok önemli ve değerli bir uluslararası platform niteliği taşıdığına vurgu yaptı.

ICA olarak hem Türkiye'yi hem de sektörü ASECAP bünyesinde en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını aktaran Soğukpınar, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Avrupalı sektör temsilcileri İstanbul'da buluşacak ve özel otoyol işletmeciliği sektörünün geleceği ülkemizde konuşulacak." ifadesini kullandı.