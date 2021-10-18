Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 17:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erdoğan'ın avukatlarından Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı belirtildi.
Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem yapılması istendi.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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