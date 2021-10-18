Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, restorasyonunu tamamlanan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Kısa Köprü'nün açılış töreninde konuştu.

Kanal İstanbul'un önemine dikkat çeken Karaismailoğlu, gündelik tartışmaların ötesinde, uluslararası ölçekte bir ulaşım projesi olduğunu söyledi.

"Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü inşası ile yapım çalışmalarına başlamıştık. Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Kanal İstanbul kapsamındaki Halkalı Ispartakule kesiminin yapımına da başlıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Silivri Mimar Sinan Köprüsü restore edildi

Bakan Karaismailoğlu, Silivri Mimar Sinan Köprüsü'nde yapılan çalışmaların detaylarını anlattı.

"Özgün olmayan köprü döşeme taşları sökülerek beton katman kaldırıldı. Dere kumlarıyla görünmez hale gelen kemerler ortaya çıkarıldı. Tüm cephesi temizlendi. Toprak altındaki köprü uç girişleri açığa çıkarılarak, koruma amaçlı geçici çatı yapıldı. Ayrıca köprünün cephe ve ayaklarındaki imitasyon çimento söküldü. Deprem güçlendirmesi yapıldı ve yağmur suyu hatları onarıldı."