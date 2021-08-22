Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine sağladığı hızlı ve kapsamlı destek için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti.

Ukrayna’nın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü de tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile olan stratejik iş birliğini güvenlikten savunma sanayiine, turizmden ticarete kadar her alanda bundan sonra da geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.