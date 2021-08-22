Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 18:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Michel ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesinde AB’nin Dijital COVID-19 Sertifikasına, Türkiye’yi dahil etme kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'le görüşmesinde halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını vurguladı.
Etiketler: Avrupa Birliği Recep Tayyip Erdoğan Afganistan Koronavirüs
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