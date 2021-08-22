Dronelar bu kez Türkiye'nin tanıtımı için yükselecek.

Dünyanın en iyileri Türkiye'nin tarihi, doğal ve kültürel mekanlarını en güzel şekilde çekebilmek için boy gösterecek.

İletişim Başkanlığı tarafından 23-28 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Drone Festivali düzenlenecek.

Yarışmaya dünyaca ünlü 12 profesyonel FPV drone pilotu da katılacak

Yarışmaya; Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İspanya ve İsviçre'den dünyaca ünlü 12 profesyonel FPV drone pilotu da katılacak.

Pilotlar; İstanbul, İzmir, Mardin ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu 12 şehirde “tarih”, “inanç”, “su” ve “sağlık” kategorilerinde Türkiye'nin eşsiz zenginliklerini görüntülemek için rekabet edecek.

Böylece dünyada ilk kez FPV dronelarla ülke tanıtımı gerçekleştirilecek.

Ödül töreni 30 Eylül

Çekilen görüntüler, 20-25 Eylül tarihleri arasında yarışmanın internet adresinde yayınlanacak.

En iyi video, internet üzerinden yapılacak halk oylaması sonucunda belli olacak.

Ödül töreni ise 30 Eylül’de yapılacak.