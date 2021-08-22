Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Teknopark'ta radar sistemleri ve yapay zeka üzerine çalışan bir firmayı ziyaret etti.

Yetkililerden bilgi aldı, direksiyona geçip geliştirilen yeni sistemi test etti. Bir otomobille deneme sürüşü yapan Bakan Mustafa Varank, sistemin başarısını vurguladı.

Çalışmanın hem trafik hem de şehirlerin güvenliği açısından önemine işaret etti.

"Ülkeler bu alanda çok ciddi yatırımlar yapıyor" dedi.

Bakan Varank, yerli ve milli üretim yapan benzer firmaların sayısının artmasının ülke ekonomisi için son derece önemli olduğuna değindi.

