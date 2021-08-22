Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 15:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Varank, otomobille test sürüşü yaptı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da radar sistemleri üzerine çalışan bir firmayı ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Varank, geliştirilen plaka tanıma sistemini bir otomobille test etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Teknopark'ta radar sistemleri ve yapay zeka üzerine çalışan bir firmayı ziyaret etti.
Yetkililerden bilgi aldı, direksiyona geçip geliştirilen yeni sistemi test etti. Bir otomobille deneme sürüşü yapan Bakan Mustafa Varank, sistemin başarısını vurguladı.
Çalışmanın hem trafik hem de şehirlerin güvenliği açısından önemine işaret etti.
"Ülkeler bu alanda çok ciddi yatırımlar yapıyor" dedi.
Bakan Varank, yerli ve milli üretim yapan benzer firmaların sayısının artmasının ülke ekonomisi için son derece önemli olduğuna değindi.
Etiketler: Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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