Gündem
TRT Haber 12.09.2025 16:37

Erdoğan: Yüz binlerce insanımızın acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül Askeri Darbesinin 45. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız." dedi.

Erdoğan: Yüz binlerce insanımızın acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından, 12 Eylül Askeri Darbesinin 45. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Demokrasi tarihinin kara bir lekesi olan 12 Eylül Askeri Darbesi'nin üzerinden 45 yıl geçtiğini belirten Erdoğan, "Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız." dedi.

Erdoğan, mesajında, "Darbelerle, muhtıralarla, sokak olaylarıyla Türkiye’nin istikbaline kurulan tuzakları hafızalarımızda hep diri tutarken bir daha benzer tablolarla karşılaşmamak için de gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Bir daha ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz." İfadelerine yer verdi.

Balıkçıların tezgahlarında yeni sezonda en çok istavrit yer alıyor
