Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle bu ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent Uluslararası Havalimanı'ndan, çelenk sunma töreninin yapılacağı Yeni Özbekistan Parkı'na intikal etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a burada Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi karşıladı.

Geleneksel kıyafetli Özbek kızları, Erdoğan çiftine çiçek takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarayda resmi karşılama töreni düzenlenecek.

İki lider törenin ardından önce başbaşa görüşecek.

Ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 2'nci toplantısına başkanlık edecekler.

Görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Özbekistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunulacak.

Ziyaret kapsamında iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacak anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.