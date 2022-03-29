Sağlık Bakanı Koca, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Yaşanan duruma tepki gösteren Koca, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören bir hastamız kurtarılamayarak vefat etti. Bu olaya bütün arkadaşlarımız üzüldü. Hasta yakınlarıysa bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darbetti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?"

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören bir hastamız kurtarılamayarak vefat etti. Bu olaya bütün arkadaşlarımız üzüldü. Hasta yakınlarıysa bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darp etti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık? pic.twitter.com/0TlDl2Nc5j — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 29, 2022

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken vefat eden bir hastanın yakınları ile Dr. Öğretim Üyesi Avşar Zerman ve sağlık çalışanları arasında tartışma çıkmıştı.

Hastanedeki tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale etmişti. Arbede sırasında Zerman ile bazı sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri hafif yaralanmış, olayla ilgili inceleme başlatılmıştı.